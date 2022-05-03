"Получили по морде, стоим, думаем, что делать дальше": Арестович прокомментировал "большое наступление" армии РФ

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что российские оккупационные войска продолжают терпеть крах на территории Украины.

Войска врага по-прежнему не могут похвастаться успехами в войне с Украиной.

Об этом Арестович рассказал в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину 3 мая.

"Нет на тех фронтах никаких новостей. Есть только мелочи, наши отбили там одну атаку, вторую, пятую, десятую, там, значит, захватили пленных. Оно ужасно звучит для гражданских, переживающих каждый выстрел, но там в принципе военная рутина .В своде Генштаба это звучит так: силы осуществляют перегруппировку. С военной точки зрения это переводится так: "Получили по морде, стоим, думаем, что делать дальше, чешем затылок. Ну, давай сюда еще танковую роту переправим". И полководцы склонились над картами и думают, что делать, куда подвинуть полки по нескошенным полям", — отметил Арестович.

Напомним, что Арестович дал новый прогноз по поводу событий, которые могут происходить в войне России против Украины в ближайшее время.