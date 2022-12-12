Получили по Будапештскому меморандуму: РФ атакует Украину украинскими ракетами и истребителями

Россия атакует Украину нашими ракетами Х-55, которые украинская сторона передала россиянам в 1990-х годах в рамках Будапештского меморандума.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью The New York Times.

Он пояснил, что ракеты Х-55 были изготовлены в 1970-х для переноса ядерной боеголовки. Россияне изъяли боеголовку, а балласт добавили, чтобы замаскировать то, что она не несет ядерную нагрузку. По словам Скибицкого, РФ использует ракеты Х-55 как приманку и ложную цель для украинского ПВО.

Эти ракеты были изготовлены на украинском заводе и являлись частью арсенала, переданного России Украиной в 1990-х годах в рамках международного соглашения, направленного на обеспечение суверенитета и территориальной целостности нашего государства. По информации ГУР, по меньшей мере, три запущенные ракеты были изготовлены в Украине.

Кроме того, Скибицкий не исключает, что РФ использует для бомбардировок Украины украинские истребители, переданные по тому же соглашению.

"Были переданы все баллистические ракеты, стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95. Сейчас эти бомбардировщики на нас сбрасывают ракеты Х-55. Лучше бы мы их передали США", — отметил представитель ГУР.

Ранее в ВСУ рассказали, что Россия атакует Украину дальнобойными ракетами. Речь идет о ракетах Х-101, Х-555 и ракете Х-55, которая является ядерной, но без ядерной боеголовки.

Оккупанты во время массированной ракетной атаки бьют в несколько волн, чтобы рассредоточить внимание украинской системы ПВО.

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