Ракеты дальностью 1000-2000 км, попадающие в спектр ракет средней и малой дальности, были запрещены контрактом о РСМД.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал о наличии такого оружия в мире.

"Ракеты дальностью 1000-2000 км попадают в диапазон ракет средней и малой дальности. Договором о РСМД — о нераспространении ракет средней и малой дальности — этот вид оружия был запрещен. 500 км для себя, а 300 км — для продажи — считалось разрешенной дальностью", – сказал Жданов.

Он пояснил, что настоящий договор не распространялся на ракеты морского и воздушного базирования. Ракеты "Томагавк" сегодня имеют воздушное базирование.

"В настоящее время этот договор закончил свое действие. США вышли из него до окончания действия в связи с тем, что РФ разработала в обход сделки крылатую ракету "Калибр" сухопутного базирования для комплекса "Искандер" с дальностью пуска до 1,5 тыс. км. США рассекретили данные своей разведки и демонстративно вышли из этого договора", — отметил эксперт.

По его словам, глава Кремля Путин не подтвердил информацию американской разведки, однако тоже вышла из договора.

"Сегодня все страны мира, обладающие ракетными технологиями, срочно бросились создавать ракету средней дальности. У нас тоже об этом заговорили и когда мы создавали свой комплекс "Гром", наши ракетчики сказали, что он рассчитан до 500 км, но может и до тысячи километров лететь ракета комплекса "Гром", — добавил Жданов.

Напомним, что ВСУ отразили атаки кафиров, обстреляли опорные пункты россиян и уничтожили их технику.

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