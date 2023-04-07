Получит ли Украина средства Абрамовича: СМИ раскрыли нюансы, почему миллиарды "зависли" в воздухе

Украина так и не получила средства, которые Роман Абрамович получил за продажу футбольного клуба "Челси", составляющих $2,8 млрд.

Эти средства остаются замороженными на счету Абрамовича в Великобритании из-за его попадания под санкции правительства Великобритании в марте 2022 года.

Об этом пишет издание Bloomberg.

Чтобы передать средства в благотворительный фонд, созданный для трансфера средств, должно быть получено одобрение правительства Великобритании. Сейчас фонд почти готов к работе и имеет кандидата на должность председателя – секретаря Норвежского совета по делам беженцев Яна Эгелана. Однако задержки с одобрением правительства Великобритании затягивают процесс.

Майк Пенроуз, исполнительный директор Unicef UK и и. генерального директора нового фонда заявил, что пока деньги Абрамовича не будут разблокированы, фонд не сможет принимать какие-либо решения или приступать к работе.

Если решение о передаче средств будет одобрено в Европейском Союзе, где Абрамович также находится под санкциями, то эта сумма станет одним из самых благотворительных пожертвований в истории, направленных на гуманитарные нужды. Такая благотворительность будет очень важна для жертв войны в Украине.

Напомним, что Путин из-за оффшора олигарха Абрамовича купил квартиру своей учительнице в Израиле.

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