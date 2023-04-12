Получить статус лиц с инвалидностью в результате войны сможет еще одна категория военных

Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики рекомендует депутатам поддержать в первом чтении законопроект №9110.

В законопроекте говорится о внесении изменений в несколько законов Украины о предоставлении статуса лиц с инвалидностью в результате войны еще одной категории военнослужащих. В случае одобрения законопроекта таким лицам и членам их семей предоставят социальные гарантии как семьям погибших (умерших) ветеранов войны, Защитников и Защитниц Украины.

Предлагается предоставить статус лиц с инвалидностью в результате войны военнослужащим с инвалидностью после ранения, контузии, увечья, травмы или заболевания во время прохождения военной службы или обучения в военных учебных заведениях, учебных частях (центрах), воинских частях, если по ним были нанесены ракетные, артиллерийские, авиационные удары.

Авторы законопроекта подчеркивают, что военнослужащие, получившие ранения или контузию во время учебы в военных учебных заведениях, учебных частях (центрах), воинских частях по которым были нанесены ракетные, артиллерийские, авиационные удары до сих пор не относятся к категории лиц с инвалидностью в результате войны и соответствующим законом они хотят предоставить таким военным статус инвалидов.

Предлагают такие изменения в законодательство:

Военнослужащие, получившие ранения, контузии, увечья или заболевания во время прохождения военной службы или обучения в военных учебных заведениях, учебных частях (центрах), воинских частях по которым были нанесены ракетные, артиллерийские, авиационные удары, могут получить статус лиц с инвалидностью в результате войны .

Статус семьи погибших (умерших) защитников и защитниц Украины предоставляют семьям военнослужащих, умерших в результате ранения, контузии, увечья, травмы или заболевания во время прохождения военной службы или обучения в военных учебных заведениях, учебных частях (центрах), воинских частях. по которым были нанесены ракетные, артиллерийские, авиационные удары.

Обеспечение предоставления социальных гарантий вышеупомянутым военнослужащим, принадлежащим к лицам с инвалидностью в результате войны, и семьям погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины.

Статус инвалидов в результате войны в случае принятия закона смогут получить лица, получившие ранения, контузии, увечья, травмы или заболевания, несшие службу в статусе:

Военнослужащих (резервистов, военнообязанных, добровольцев Сил территориальной обороны) Вооруженных Сил Украины,

Национальной гвардии Украины

Службы безопасности Украины,

Службы внешней разведки.

Государственной пограничной службы Украины;

Государственная специальная служба транспорта.

Военнослужащие военных прокуратур.

Лиц рядового и начальствующего состава подразделений оперативного обеспечения зон проведения антитеррористической операции центрального органа исполнительной власти, реализующей государственную налоговую политику, государственную политику в сфере государственного таможенного дела.

Лица, которые входили в состав добровольческого формирования территориальной общины, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и ставших лицами с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при непосредственном участии в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах антитеррористической операции в период ее проведения, при непосредственном участии в осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, находясь непосредственно в районах и в период осуществления указанных мероприятий при непосредственном участии в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины

Полицейских, лиц рядового, начальствующего состава, военнослужащих Министерства внутренних дел Украины, а также: управления государственной охраны Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, Государственной пенитенциарной службы Украины.

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