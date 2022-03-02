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"Получить Украину – невозможно": Зеленский назвал число погибших россиян за 6 дней войны

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"Получить Украину – невозможно": Зеленский назвал число погибших россиян за 6 дней войны

Associated Press

За шесть суток полномасштабного вторжения России погибли более 6 тысяч военных РФ.

В Украине с начала войны уже погибло 6 тысяч россиян, которых Россия отправила громить нашу территорию.

Об этом украинский президент Владимир Зеленский сказал в видеообращении 2 февраля.

"Российские матери теряют детей в совершенно чужой для них стране. Вдумайтесь в это число: почти 6 тысяч погибших россиян, российских военных, за шесть дней войны. Это без подсчета потерь врага за прошлую ночь. 6 тысяч! Чтобы получить что? Получить Украину? Это невозможно! Мы на своей родной земле", — заявил Зеленский.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 12:00 1 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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