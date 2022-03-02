"Получить Украину – невозможно": Зеленский назвал число погибших россиян за 6 дней войны

За шесть суток полномасштабного вторжения России погибли более 6 тысяч военных РФ.

В Украине с начала войны уже погибло 6 тысяч россиян, которых Россия отправила громить нашу территорию.

Об этом украинский президент Владимир Зеленский сказал в видеообращении 2 февраля.

"Российские матери теряют детей в совершенно чужой для них стране. Вдумайтесь в это число: почти 6 тысяч погибших россиян, российских военных, за шесть дней войны. Это без подсчета потерь врага за прошлую ночь. 6 тысяч! Чтобы получить что? Получить Украину? Это невозможно! Мы на своей родной земле", — заявил Зеленский.