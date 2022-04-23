Получить выписку об отсутствии судимости можно онлайн: пошаговая инструкция

Получить выписку об отсутствии судимости можно онлайн: пошаговая инструкция

Упрощена процедура получения информации о привлечении лица к уголовной ответственности и наличии судимости.

Теперь получить выписку о привлечении лица к уголовной ответственности и наличии судимости или проверить такую информацию можно онлайн.

Об этом сообщается в Telegram-канале Офиса омбудсмена.

Отмечается, что сделать это можно с помощью квалифицированной электронной подписи по ссылке.

Выписка об отсутствии судимости может потребоваться:

при оформлении на работу;

для оформления визы для выезда за границу;

для участия в тендере;

для усыновления, установки опеки;

для оформления гражданства;

для оформления или обновления документов и т.п.

Такую выписку может получить физическое лицо, достигшее 14-летнего возраста.

Кроме того, выписка в электронном виде будет иметь QR-код, позволяющий проверить силу данного документа.

Ранее команда Минцифры представила новые услуги на портале и в приложении "Дія". Теперь, кроме справки о несудимости, можно будет сгенерировать справку о месте регистрации, обновить электронную подпись и предоставить права на машину другому человеку без очередей, а онлайн за несколько кликов.

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