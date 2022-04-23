Получить выписку об отсутствии судимости можно онлайн: пошаговая инструкция

Упрощена процедура получения информации о привлечении лица к уголовной ответственности и наличии судимости.
Теперь получить выписку о привлечении лица к уголовной ответственности и наличии судимости или проверить такую информацию можно онлайн.
Об этом сообщается в Telegram-канале Офиса омбудсмена.
Отмечается, что сделать это можно с помощью квалифицированной электронной подписи по ссылке.
Выписка об отсутствии судимости может потребоваться:
- при оформлении на работу;
- для оформления визы для выезда за границу;
- для участия в тендере;
- для усыновления, установки опеки;
- для оформления гражданства;
- для оформления или обновления документов и т.п.
Такую выписку может получить физическое лицо, достигшее 14-летнего возраста.
Кроме того, выписка в электронном виде будет иметь QR-код, позволяющий проверить силу данного документа.
Ранее команда Минцифры представила новые услуги на портале и в приложении "Дія". Теперь, кроме справки о несудимости, можно будет сгенерировать справку о месте регистрации, обновить электронную подпись и предоставить права на машину другому человеку без очередей, а онлайн за несколько кликов.
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