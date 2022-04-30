"Полуниця" і "киця-захисниця": в Днепре картинки мальчика с аутизмом помогли купить уже десятки бронежилетов

В Днепре парень с аутизмом смог собрать средства, чтобы снабдить бронежилетами воинов.

Началось все с поисков бронежилета для его дяди, который на позициях в Донецкой области, так что чтобы собрать деньги, мать парня разместила объявление в соцсетях. Но творчество Кости Краснова привлекло людей по всей стране, говорится в ТСН.

С рисованным джавелин-котом на экоторбе Влада спешит по делам. Это произведение днепровского парня уже превратилось в бронежилет на передовой. «Имели за первый день 250 заказов. Я себе приобрела две сумки, первая – для работы. Здесь мы имеем джавелин-кота. Вторую я приобрела, чтобы в ней носить форму и покупки – "киця-захисниця"», — хвастается обновками женщина.

Это искусство Кости Краснова, у него разлад аутического спектра, рассказывает мама. Он увлекся рисованием три года назад. Экомешочки с его дизайном обычно покупали друзья, но когда дядя в Донецкой области оказался на передовой, мать Кости выставила его работы в соцсети. «Мы распродали все сорок сумок, которые у нас были. Еще и записы – делаем сумки, которые люди просили. И на первые десять жилетов собрали за двое или трое суток. Это для меня как удивительно», – рассказывает мама парня.

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Бронежилет дяди Кости подарили неравнодушные, но семья художника решила помогать и другим. «Люди уходят, рискуют жизнью, всем, что у них есть. И мы готовы рисовать, сколько люди будут поддерживать это», — убеждает женщина.

Но когда заказов стало слишком много, рисункам Кости придали новую жизнь. «Когда люди увидели у кого-то паляниця, они писали: и мне паляницу, и мне! А мне киску-защитницу! И таких пятьдесят. Наштамповать пятьдесят Кости тяжело. Он художник-индивидуалист», — говорит соавтор проекта Влада Миколюк.

Так что рисунки парня оцифровали, и теперь печатают на футболках, худых, кепках и чашках. Все деньги идут на бронежилеты. « Спасибо большое за заказ. В скором времени у нас будет уже семнадцатый бронежилет. Спасибо за участие», – говорит мама художника.

Среди самых популярных принтов Кости – патриотическая пчелка, кошка-защитница и мечта.

Что такое война, Костя Краснов полностью понимает. В 2014 году, еще маленьким, ему пришлось бежать из Донецка. Сейчас вынужден привыкать к воздушным тревогам и обстрелам в Днепре. «Наших защитников часто в соцсетях называют котиками. И это котик-призрак. Какой он будет, это Костя сам решает», — показывает новое произведение мама Кости.

Своим трудом Костя очень вдохновляет, говорят о парне военные волонтеры. «Благодаря этому бронику, будем класть этих подлецов там штабелями! Не говорите, что я могу сделать? Спросите у Кости, что может сделать один человек», – говорят ребята.

Один из бронежилетов художника уже помог. Раненый воин написал парню из госпиталя, что эта защита спасла его от неминуемой гибели.

В Днепре парень с аутизмом смог собрать средства на бронежилеты для воинов

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