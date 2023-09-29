Полуобнаженный в багажнике: на Закарпатье гражданка Чехии пыталась вывезти из Украины возлюбленного

Женщина объяснила, что мужчина пожаловался, что не может уехать из Украины.

В Закарпатье суд осудил гражданку Чехии, которая пыталась незаконно перевезти через границу своего полуобнаженного любимого.

Об этом стало известно из приговора Береговского районного суда Закарпатской области, пишет "Антикор".

Как стало известно, гражданка Чехии, которая является уроженкой Севастополя, пыталась вывести за границу мужчину. Для этого она спрятала его в багажнике автомобиля, а когда это заметили пограничники, то устроила скандал и пыталась прорваться через границу. Однако стражи порядка ее задержали.

Уже впоследствии во время суда женщина признала свою вину. Она объяснила, что мужчина пожаловался, что не может выехать из Украины и предложил женщине провести его в багажнике, на что она согласилась.

Возле пункта пропуска "Лужанка" мужчина залез в багажник автомобиля. Однако при осмотре транспортного средства гражданина заметили пограничники. Женщина признала, что повредила шлагбаум на границе и пыталась скрыться, однако посреди поля автомобиль перестал заводиться и она заснула, там ее и задержали.

Суд признал гражданку виновной по ч. 1 ст. 332 и ч. 2 ст. 342 УК Украины. Ей назначили один год испытательного срока. Женщина должна периодически приходить для регистрации в орган по пробации и сообщать о своем месте жительства.

Напомним, что в Чехии разоблачили российского агента, распространявшего кремлевскую пропаганду.

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