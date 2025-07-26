Полуокружение Покровска: что стоит за тревожной активностью россиян

ВСУ на фронте / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

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Российские войска формируют полуокружение вокруг Покровска в Донецкой области. Есть угроза, что они возьмут под огневой контроль логистический путь в город.

Об этом сообщил военный обозреватель Денис Попович в эфире Radio NV.

«Что касается отсутствия продвижения, с этим нельзя согласиться. Так чтобы совсем продвижения не было, такого нет. И если мы посмотрим на карту у Покровска, то мы в этом убедимся. В последние две-три недели враг прошел и имел успехи к северу от Покровска. И там есть угроза того, что он выйдет на населенный пункт Родинское, захватит там шахту и таким образом сможет огнем перекрывать подходящую к Покровску логистику», — отметил он.

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По словам Поповича, такие действия российской армии тактические, но представляют серьезную угрозу для украинской обороны.

«Продвижения врага тактичны, но они присутствуют. И эти тактические продвижения носят довольно угрожающий характер», — подчеркнул военный обозреватель.

Он также отметил, что активизировались действия диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) окупантов, что может быть сигналом подготовки к наступлению.

«Они прорывались в Покровск, их уничтожали. Пока удается эту ситуацию контролировать, но сама по себе эта тенденция тревожная… Россияне формируют сейчас полуокружение вокруг Покровска. А то, что сейчас пытаются работать ДРГ, — это подготовка к наступательным действиям. Они желают просочиться, закрепиться. Не удалось на одной локации, будут делать на другой. И в то же время это еще разведка боем», — объяснил он.

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Попович также подчеркнул, что работа ДРГ вынуждает украинское командование реагировать и отвлекать силы на локальные прорывы.

«Это еще и отвлечение наших сил, потому что мы вынуждены реагировать на эти прорывы», — резюмировал эксперт.

Ситуация вблизи Покровска остается напряженной. Украинские силы контролируют город, однако сохранение огневого контроля над логистикой врагом может создать критические трудности в ближайшее время.

Напомним, российские войска, вероятно, захватили поселок Гродовской поселковой общины Покровского района Донецкой области Новоэкономическое, что северо-восточнее Покровска, и, похоже, проводят ограниченные диверсионные и разведывательные миссии в Покровске.

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Один связанный с Кремлем военный блоггер утверждал, что украинские войска удерживают позиции вблизи шахты «Капитальная» к западу от Новоэкономического и к югу от шахты, отмечают в ISW.

Россиянин утверждал, что солдаты РФ якобы продвинулись и дальше к северо-востоку от Покровска близ Никанровки, Бойковки и Уюта, а также к югу от Покровска близ Сухого Яра и Новоукраинки.