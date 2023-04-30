"Поля усеяны трупами": в НГУ рассказали, могут ли "вагнеровцы" штурмовать позиции ВСУ и влиять на ход боев

В НЦУ рассказали, что Пригожину уже неоткуда брать людей для вербовки в ЧВК.
Бойцы террористической военной компании ЧВК "Вагнер" почти не влияют на ход событий на фронте из-за больших потерь.
Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-офицер бригады Нацгвардии "Красная калина" Николай Коваль.
"Им уже нет откуда брать людей. Реально очень много у них потерь. Я просто вижу, что все поля усеяны их вагнеровцами, наемниками, а их никто не уносит. И воевать уже некому", — заявил он.
Напомним, глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин пожаловался о потерях среди своих наемников в Бахмуте Донецкой области. В этом он обвинил российское командование, вовремя не дававшее снаряды.
Накануне он угрожал российскому военному руководству, что его террористы отступят от Бахмута, если их не снабдят боеприпасами.
Читайте также: