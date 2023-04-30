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"Поля усеяны трупами": в НГУ рассказали, могут ли "вагнеровцы" штурмовать позиции ВСУ и влиять на ход боев

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
483
Время на прочтение
1 мин
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"Поля усеяны трупами": в НГУ рассказали, могут ли "вагнеровцы" штурмовать позиции ВСУ и влиять на ход боев

Влияние "вагнеровцев" на ход боев на фронте/ скриншот с видео / Фото: nytimes.com

В НЦУ рассказали, что Пригожину уже неоткуда брать людей для вербовки в ЧВК.

Бойцы террористической военной компании ЧВК "Вагнер" почти не влияют на ход событий на фронте из-за больших потерь.

Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-офицер бригады Нацгвардии "Красная калина" Николай Коваль.

"Им уже нет откуда брать людей. Реально очень много у них потерь. Я просто вижу, что все поля усеяны их вагнеровцами, наемниками, а их никто не уносит. И воевать уже некому", — заявил он.

Напомним, глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин пожаловался о потерях среди своих наемников в Бахмуте Донецкой области. В этом он обвинил российское командование, вовремя не дававшее снаряды.

Накануне он угрожал российскому военному руководству, что его террористы отступят от Бахмута, если их не снабдят боеприпасами.

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Дата публикации
Просмотры
483
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