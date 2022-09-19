Поляки рассказали, как относятся к длительному пребыванию украинцев в их стране

Большинство поляков считают, что для Польши было бы хорошо, если бы живущие в ней украинцы остались там на много лет.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного международной исследовательской компанией Ipsos.

То, что длительное пребывание украинцев в Польше будет иметь положительные последствия для страны, считает 65% опрошенных поляков, и 27% ответили на негативные последствия.

Отмечается, что негативному отношению подвержены менее образованные люди. Предполагают, что причина может быть в склонности к предрассудкам, но не исключено, что и из-за переживаний потерять работу. Мужчины чаще женщин выражали положительное отношение к длительному пребыванию граждан Украины в Польше.

"Мы опасались и продолжаем опасаться негативных тенденций в отношении беженцев, особенно из-за ухудшающейся экономической ситуации... Однако, вопреки нашим опасениям, энтузиазм среди поляков и полек к украинцам сохраняется", — говорят в украинском доме в Варшаве.

Наибольшее недовольство присутствием украинцев в Польше проявляли фермеры (43%), на втором месте – работники, 40%. Директора – всего 18%, а владельцы фирм – 17%.

Напомним, в Польше беженцам из Украины предоставят бесплатные квартиры.

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