Поляки рассказали, как относятся к украинским беженцам и хотят ли, чтобы они остались после войны

Около 80% поляков уже помогли беженцам из Украины.

В Польше 70% граждан поддерживают прием украинских беженцев из Украины. Каждый четвертый поляк поддерживает то, чтобы после победы Украины в войне беженцы остались в их стране.

Об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательской компании Openfield из Ополе, пишет nto.pl.

Так, за долгосрочное пребывание украинцев высказалось около 41% поляков. Еще 38% ответили, что против этого, и около 20% не точной позиции по этому поводу.

Согласно исследованию Openfield, в среднем с 24 февраля по октябрь 2022 года среднестатистический поляк потратил около 369 злотых (почти 3000 грн) на помощь беженцам с Украины. В общей сложности 77% поляков были вовлечены в помощь беженцам.

Также у поляков спросили о поддержке беженцев и более 40% ответили, что способны поддерживать украинцев. Еще столько же опрошенных считают сложившуюся ситуацию уроком толерантности.

Кроме того, примерно каждый третий опрошенный поляк считает, что благодаря украинцам их общество культурно обогатится, а роль Польши на международной арене усилится. Только 15% поляков ответили, что не видят положительных изменений в принятии украинских беженцев. И 34% сказали, что опасается сдавать в аренду жилье беженцам из Украины.

Более половины граждан Польши считает, что государственная поддержка украинцев в их стране превышает уровень помощи для них самих.

Исследовательская компания Openfield из Ополе опросил 1774 жителей страны о поддержке украинских беженцев.

Напомним, опрос Gremi Personal показал, что у половины украинских беженцев после вынужденного переезда в Польшу уровень жизни значительно улучшился.

Впрочем, в Польше аж 58% украинцев снимают жилье за свой счет. За средства польского государства живут всего 5% украинских беженцев.

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