"Поляки расстреливают украинцев": оккупанты уверены, что воюют с наемниками на американских препаратах (перехват)

Оккупант признался отцу, что российская армия имеет на фронте заградительные отряды. Однако отец уверен, что это не так жестоко, как в ВСУ, где поляки вроде бы расстреливают украинцев.

Российский оккупант рассказал своему отцу, как вооруженные силы РФ уничтожили танк и бронеатомобиль "Тигр" вагнеровцев, пока не разобрались, что это "свои".

Об этом говорится в перехвате украинской разведки.

Оккупант похвастался отцу, что вместе с другими солдатами "дали п*зди" своим офицерам.

"Я то че, я рядом стоял. Смотрел просто, как пиз**ят. Там они гибнут нах*й: вагнеровские потери минобороны не считает вообще", – рассказал захватчик.

Военный РФ обсудил с отцом вброс российской пропаганды о якобы воюющих на фронте поляках. Отец оккупанта искренне верит, что на фронте в рядах ВСУ большинство составляют не украинцы, а поляки. Сын соглашается с этим тезисом и добавляет, что есть еще "много негров".

"194 тысячи, сказал Залужный, у них воюет на передовой. Из них только одна треть – х*хлы. А две трети – иностранцы. Здесь поляков стало слишком много. "Вагнеровцы" вообще их мочат. Они поляков на дух не переносят", – заявил отец оккупанта.

Также мужчина уверен, что на солдатах ВСУ американцы испытывают специальные препараты.

"На них сейчас американцы испытывают препараты, чтобы боли не чувствовать. А еще они своих расстреливают. Прям выводят и расстреливают. Поляки стали х*хлов расстреливать", – говорит зазомбированный россиянин.

Сын-оккупант в свою очередь подтверждает, что заградительные отряды есть в российской армии, но он не знает, кого-то расстреляли, потому что никто не убегал.

Ранее оккупант рассказал матери, как российская армия уничтожает свои же подразделения. Также удалось перехватить разговор, в котором супруга оккупанта рассказала, как россияне обкурились и едва не вышли на позиции ВСУ.

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