Полякова, Ефросинина, Никитюк, Астафьева записали проникновенное обращение к украинским воинам

Знаменитые женщины попросили наших защитников беречь себя и возвратиться живыми домой.

Знаменитые украинские женщины объединились и создали специальное видео, в котором обратились к нашим военным.

В записи ролика приняли участие Маша Ефросинина, Оля Полякова, Леся Никитюк, Даша Астафьева, Елена Кравец, Юлия Санина, Соня Плакидюк, Настя Каменских. В видео они называют имена близких им мужчин, которые сейчас защищают Украину от рук российских захватчиков.

Звезды говорят, что понимают, как наши воины устали, сколько смертей уже пришлось увидеть и сколько всего пережить. Однако женщины просят вернуться украинских военных домой живыми, что их ждут, а дети рисуют для них рисунки и учат стишки.

В конце видео знаменитости благодарят наших военных за то, что, рискуя своей жизнью, защищают нас.

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