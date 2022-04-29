Полякова рассказала, уехала ли ее мама из России: "Я очень сильно избегала этого вопроса"

Украинская певица Оля Полякова рассказала о своей маме Светлане, которая долгое время жила в Российской Федерации вместе с любимым.

Как поделилась звезда в интервью Славе Демину, родному человеку удалось уехать из страны-агрессора. Исполнительница отметила, что мама уехала около двух недель назад и теперь живет с ней во Франции.

По словам Поляковой, она избегала вопросов о месте нахождения своей матери, пока она была в России.

"Потому что она была как заложница там, мне было очень страшно. Моя мама уехала, слава Богу. Она будет со мной, так что все будет хорошо", – отметила исполнительница.

Напомним, на днях между украинскими артистками Оксаной Билозир и Олей Поляковой возник конфликт. Билозир обвинила Полякову, Тоню Матвиенко и Ольгу Полежаку в нарушении авторских прав. В свою очередь Полякова тогда напомнила Билозир, что она имеет отношение "к какой-то незаконной недостройке" и пожелала коллеге "заниматься судами".

В ответ Билозир отреагировала на хейт Поляковой и упрекнула артистку в том, что она уехала из Украины.

Оля Полякова дала интервью российской журналистке Ксении Собчак

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