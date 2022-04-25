"Полздания снесло вместе со всем силовым блоком и коллаборантами": детали уничтожения оккупационной "власти" в Кременной

"Полздания снесло вместе со всем силовым блоком и коллаборантами": детали уничтожения оккупационной "власти" в Кременной

В понедельник, 25 апреля, в оккупированной Кременной Луганской области погибли и были ранены местные коллаборанты и силовики. Все они были в здании на совещании у "народного мэра", когда внезапно произошел взрыв.

Половину здания разрушило взрывом.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Великолепная новость для нас. Этот морячок с корабля "Москва", который курил там на палубе, он и к нам пришел. И когда в Кременной началось совещание силовиков и так называемого "народного ЛНРровского мэра", как они любят говорить, прозвучал "хлопок". После того "хлопка" полздания там снесло вместе со всем силовым блоком и теми коллаборантами, которые должны были в дальнейшем возглавлять оккупированную территорию", — рассказал Гайдай.

В результате взрыва много погибших.

"По перехвату, который мы получили, очень много у них силовиков там остались навсегда в Кременной и очень тяжело ранены. Надеюсь, что они так же получат "путевку 200", — отметил глава ОВА.

Речь идет и о российских оккупантах, и о местных коллаборантах.

"Там сборная солянка была", – добавил Гайдай.

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