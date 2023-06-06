Помешает ли украинскому контрнаступлению подрыв Каховской ГЭС: ответ Данилова

Секретарь СНБО заверил, что, несмотря на подрыв Каховской ГЭС, все оккупированные территории будут освобождены, включая Крым.

Преступный подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС не помешает украинскому контрнаступлению.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире общенационального телемарафона.

По его словам, критическим будет завтрашнее утро – после этого можно будет наблюдать замедление подтоплений.

Данилов считает, что решение взорвать Каховскую ГЭС принималось непосредственно в Москве.

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"Нет возможности у россиян захватить нас военным путем. Они знают, и это не секрет, что в ближайшее время может начаться контрнаступление наших Вооруженных сил. И потому, чтобы предотвратить в этом направлении контрнаступление, они совершили такой террористический акт. Кроме того, это еще акт экоцида", – отметил секретарь СНБО.

Он заверил, что украинских военных ничто не остановит.

"Вся украинская земля будет освобождена от террористов, включая территорию Крыма. И таким образом они не способны остановить наши Вооруженные силы. Не только наши вооруженные силы, но и весь наш народ. И в ближайшее время мы будем делать все от нас зависящее, чтобы это произошло. Наша страна будет освобождена", – заверил Данилов.

Ранее Алексей Данилов назвал подрыв Каховской ГЭС "новым этапом российской агрессии".

Напомним, президент Владимир Зеленский перечислил проблемы, возникающие после подрыва Каховской ГЭС.

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