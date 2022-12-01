"Помните это": в Минобороны с важным заявлением обратились к жителям освобожденных территорий

Публикуя радостные новости, нужно быть очень осторожными.

Украинцев призывают не спешить делящейся информацией в Сети новостями из освобожденных от россиян территорий, потому что это может стать для оккупантов мишенью.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анну Маляр во время брифинга.

"Публикации на частных страницах в социальных сетях с указанием местоположения, фото с ориентирами, точными названиями – все это становится источником открытой информации для врага и даже его мишенью, в которую он может попасть ракетой или своей враждебной пропагандой. Помните об этом, публикуя радостные новости из уволенных населенных пунктов и другие достижения наших защитников", — сказала Маляр.

Заместитель главы Минобороны отметила, что простейшие шаги сделают каждого украинца сознательным воином информационного фронта.

"Мы обращаемся к гражданам с просьбой и советами, как каждый из вас может стать информационным воином. В первую очередь это сознательное потребление информации, доверие к официальным источникам, разумная фильтрация своих подписок в соцсетях", — сказала Маляр.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов просит украинцев не переживать и не жить в ожидании массированных ракетных ударов, поскольку система оповещения раньше времени предупредит.

Как сообщили ранее в Министерстве обороны, украинские защитники за месяц "закобзонили" 17 тысяч российских оккупантов.

"Новый рекорд Сил нашей Обороны. За ноябрь было уничтожено 16 970 рашистских солдат. Это самое большое количество за все время войны", — говорится в сообщении.

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