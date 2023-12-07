Помог рашистам уйти от контрнаступления ВСУ в Херсоне: СБУ задержала еще одного сторонника РФ

Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Служба безопасности Украины разоблачила пособника РФ, сотрудничавшего с рашистами во время оккупации правобережной части Херсона. Накануне деоккупации города злоумышленник помогал захватчикам убегать от контрнаступления ВСУ.
Об этом информирует пресс-служба СБУ.
Для этого фигурант "сливал" рашистам данные о владельцах лодок и катеров в городе, а затем приходил к ним с вооруженными оккупантами, которые отбирали у людей плавсредства.
Также задокументирован факт прямого излома рашистами гаража с моторными лодками и их угон.
По данным следствия, конфискованные плавсредства они обозначали буквой Z и использовали для переправки своих войск и представителей оккупационных органов на левобережную часть области.
Убегая от украинских защитников, рашисты не забрали с собой своего приспешника, а потому он уехал к родственникам в Николаевскую область, где пытался скрыться от правосудия.
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Впрочем, сотрудники СБУ установили местонахождение фигуранта и задержали его. Им оказался 44-летний херсонец, с начала полномасштабного вторжения РФ поддержавший оккупантов.
На основании собранных доказательств задержанному поставлено в известность о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору).
В настоящее время злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Стабилизационные мероприятия проводились сотрудниками СБУ в Херсонской области совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве областной прокуратуры.
Напомним, Служба безопасности Украины задержала эксзамглавы общины Сумской области, который передавал российской спецслужбе разведданные на пограничной территории, а также врал о пребывании в плену кафиров.
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