Помог рашистам уйти от контрнаступления ВСУ в Херсоне: СБУ задержала еще одного сторонника РФ

Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Служба безопасности Украины разоблачила пособника РФ, сотрудничавшего с рашистами во время оккупации правобережной части Херсона. Накануне деоккупации города злоумышленник помогал захватчикам убегать от контрнаступления ВСУ.

Об этом информирует пресс-служба СБУ.

Для этого фигурант "сливал" рашистам данные о владельцах лодок и катеров в городе, а затем приходил к ним с вооруженными оккупантами, которые отбирали у людей плавсредства.

Также задокументирован факт прямого излома рашистами гаража с моторными лодками и их угон.

Фото: Служба безопасности Украины

По данным следствия, конфискованные плавсредства они обозначали буквой Z и использовали для переправки своих войск и представителей оккупационных органов на левобережную часть области.

Убегая от украинских защитников, рашисты не забрали с собой своего приспешника, а потому он уехал к родственникам в Николаевскую область, где пытался скрыться от правосудия.

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Впрочем, сотрудники СБУ установили местонахождение фигуранта и задержали его. Им оказался 44-летний херсонец, с начала полномасштабного вторжения РФ поддержавший оккупантов.

На основании собранных доказательств задержанному поставлено в известность о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору).

В настоящее время злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Стабилизационные мероприятия проводились сотрудниками СБУ в Херсонской области совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Напомним, Служба безопасности Украины задержала эксзамглавы общины Сумской области, который передавал российской спецслужбе разведданные на пограничной территории, а также врал о пребывании в плену кафиров.

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