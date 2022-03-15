Помогает корректировать огонь: какую информацию о нападениях врага нельзя публиковать в Сети

Помогает корректировать огонь: какую информацию о нападениях врага нельзя публиковать в Сети

Генштаб подготовил перечень информации, опубликование которой может негативно отразиться на ходе боевых операций украинских защитников.

В Генеральном штабе ВСУ напомнили украинцам, какую информацию об авиаударах или обстрелах врага не следует распространять в Сети.

Информация, опубликование которой может негативно отразиться на ходе боевых операций украинских защитников:

Наименование воинских частей (подразделений) и других военных объектов в районах выполнения боевых (специальных) задач, географические координаты мест их расположения.

Численность личного состава воинских частей (подразделений).

Количество вооружения и боевой техники, материально-технических средств, их состояние и места хранения.

Описание, изображение и условные метки, которые идентифицируют или могут идентифицировать объекты.

Информация о проводимых или планируемых операциях (боевых действиях).

Система охраны и обороны военных объектов, вооружения и военной техники (кроме видимых или очевидно выраженных).

Порядок привлечения сил и средств для выполнения боевых (специальных) задач.

Информация о сборе разведывательных данных (способы, методы, силы и привлекаемые средства).

Информация о перемещении и развертывании своих войск (наименование, количество, места, районы, маршруты движения).

Информация о воинских частях (подразделениях), методике или тактике их действий.

Информация о проведении уникальных операций с указанием приемов и используемых способов.

Информация об эффективности сил и средств радиоэлектронной борьбы противника.

Информация об отложенных или отмененных операциях.

Информация о пропавшем или сбитом самолете или пропавшем судне и поисково-спасательных операциях, которые планируются или проводятся.

Информация о планировании и проведении мероприятий по обеспечению безопасности применения войск (дезинформация, имитация, демонстративные действия, маскировка, противодействие техническим разведкам и защита информации).

Фото и видеосъемка, а также другая наглядная информация с представителями незаконных вооруженных формирований.

Facebook/Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Читайте также: