Помогал оккупантам: депутату Херсонского облсовета уведомлено о подозрении в госизмене

Помогал оккупантам: депутату Херсонского облсовета уведомлено о подозрении в госизмене

Руководитель Киевской городской прокуратуры заочно сообщил о подозрении депутату Херсонского областного совета в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Чиновник пошел на сотрудничество с российскими оккупантами.

Правоохранители установили, что после вторжения России депутат для сохранения своего статуса вступил в контакт с представителями вражеских армии и спецслужб, находящихся на захваченной территории Херсонской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской прокуратуры.

Так, для исполнения поставленных оккупантами задач, 16 апреля депутат облсовета помогал в захвате здания одного из городских советов на территории области. Чиновник также влиял на патриотически настроенных местных жителей для того, чтобы они не сопротивлялись оккупантам в организации раздачи так называемой гуманитарной помощи.

Также читайте Оккупационные власти Херсонской области хотят обратиться к Путину: будут просить включить регион в состав РФ

Кроме того, подозреваемый предоставил российским оккупантам информацию о местном жителе, стоявшем на защите интересов громады. Благодаря действиям депутата захватчики незаконно лишили свободы этого мужчину.

Досудебное расследование проводятся следователями киевской полиции.

Напомним, российские оккупанты выложили в Сеть видео допроса похищенного ими жителя села Олешки Херсонской области Сергея Мороза. На видео зафиксирована пытка с применением электрического тока.

Жительница Херсона рассказала, какая сейчас ситуация в городе

Читайте также: