Помогал оккупантам: депутату Херсонского облсовета уведомлено о подозрении в госизмене

Руководитель Киевской городской прокуратуры заочно сообщил о подозрении депутату Херсонского областного совета в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Чиновник пошел на сотрудничество с российскими оккупантами.
Правоохранители установили, что после вторжения России депутат для сохранения своего статуса вступил в контакт с представителями вражеских армии и спецслужб, находящихся на захваченной территории Херсонской области.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской прокуратуры.
Так, для исполнения поставленных оккупантами задач, 16 апреля депутат облсовета помогал в захвате здания одного из городских советов на территории области. Чиновник также влиял на патриотически настроенных местных жителей для того, чтобы они не сопротивлялись оккупантам в организации раздачи так называемой гуманитарной помощи.
Кроме того, подозреваемый предоставил российским оккупантам информацию о местном жителе, стоявшем на защите интересов громады. Благодаря действиям депутата захватчики незаконно лишили свободы этого мужчину.
Досудебное расследование проводятся следователями киевской полиции.
Напомним, российские оккупанты выложили в Сеть видео допроса похищенного ими жителя села Олешки Херсонской области Сергея Мороза. На видео зафиксирована пытка с применением электрического тока.
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