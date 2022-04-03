Помогал похищать украинских патриотов: в Херсонской области СБУ задержала коллаборанта

Мужчина работал на оккупантов.

В Херсонской области СБУ задержала коллаборанта, помогавшего российским захватчикам похищать украинских патриотов на временно оккупированной территории.

Об этом говорится на странице Службы безопасности Украины в Facebook.

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Сообщается, что задержанный участвовал в пытках незаконно задержанных местных жителей.

Во время спецоперации сотрудники СБУ вывезли подозреваемого на подконтрольную украинским властям территорию.

Напомним, в Николаевской области задержан полицейский, который сотрудничал с оккупантами.

Ранее стало известно, что Национальное агентство по предотвращению коррупции помогает СБУ выявлять коллаборантов и сформировало базу данных потенциальных предателей Украины. В списке – 245 человек.

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