Помогал похищать украинских патриотов: в Херсонской области СБУ задержала коллаборанта

Мужчина работал на оккупантов.
В Херсонской области СБУ задержала коллаборанта, помогавшего российским захватчикам похищать украинских патриотов на временно оккупированной территории.
Об этом говорится на странице Службы безопасности Украины в Facebook.
Сообщается, что задержанный участвовал в пытках незаконно задержанных местных жителей.
Во время спецоперации сотрудники СБУ вывезли подозреваемого на подконтрольную украинским властям территорию.
Напомним, в Николаевской области задержан полицейский, который сотрудничал с оккупантами.
Ранее стало известно, что Национальное агентство по предотвращению коррупции помогает СБУ выявлять коллаборантов и сформировало базу данных потенциальных предателей Украины. В списке – 245 человек.
Читайте также: