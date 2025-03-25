Помогал россиянам наступать на Курщине: СБУ задержала "крота" российского ГРУ

Военная контрразведка Службы безопасности Украины при содействии Главнокомандующего ВСУ задержала на приграничных Сумщинах агента российской военной разведки. Им оказался мобилизованный военнослужащий, корректировавший вражеский огонь по подразделениям ВСУ на Курском направлении.

Об этом сообщила СБУ.

Как действовал коллаборант

По материалам дела, предатель был завербован кафирами через Телеграмм-канал, где публиковал комментарии в поддержку рашистов. Впоследствии он получил задачу — "интегрироваться" в украинскую армию, чтобы собирать разведданные для РФ. Для этого он сначала мобилизовался в воинскую часть в одной из тыловых областей Украины, а затем перевелся в боевую бригаду ВСУ, выполняющую задачи в Курской области.

"Находясь на фронте, "крот" готовил координаты для ракетно-бомбовых ударов агрессора по локациям украинских войск", — акцентировали в ведомстве.

Среди основных целей врага были системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), защищающие передовые позиции наших воинов от дроновых атак россиян. Также оккупанты надеялись получить координаты украинских самоходно-артиллерийских установок, которые держат под огневым контролем штурмовые группы оккупантов.

"Собранную информацию агент передавал своему куратору через мессенджер в виде фото украинского вооружения, его расположение на гугл-картах, а также с текстовыми комментариями-объяснениями", – пишет СБУ.

Военная контрразведка СБУ разоблачила предателя еще в начале его сотрудничества с оккупантами. За этот период были проведены комплексные мероприятия по обеспечению локаций сил обороны и задокументирован каждый шаг агента.

"Служба безопасности задержала фигуранта "на горячем", когда он готовил агентурный отчет в российскую ГРУ. На месте происшествия у задержанного изъят телефон с анонимным чатом в мессенджере, в котором он контактировал с российским ГРУ", — отметили в Службе.

Следователи СБУ сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Ранее военная контрразведка Службы безопасности задержала агента ФСБ в Одессе. Она готовила координаты для новых ракетно-дроновых ударов РФ по городу.

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