Помогали бежать за пределами КПП: на Закарпатье разоблачили очередную схему выезда уклонистов

В Закарпатской области 33-летний житель Береговского района организовал незаконную переправку мужчин призывного возраста за пределы Украины. Злоумышленник привлек в сообщники местных мужчин – дельцы обеспечивали пересечение границы вне официальных пунктов пропуска.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Каждый из фигурантов схемы выполнял отдельную задачу в обеспечении функционирования "коридора" в страны Европы. Во избежание блокпостов на пограничных участках организатор схемы сажал уклонистов на поезд, который направлялся в определенный населенный пункт в нескольких километрах от украинско-румынской границы. Там мужчин уже ждал другой участник преступной группы, задачей которого было довезти клиентов до линии государственной границы.

17 января оперативники задержали одного из участников преступной группы при попытке переправить двух граждан в Румынию в обход пункта пропуска.

Еще одного фигуранта правоохранители задержали по месту его жительства, где среди прочего обнаружили 7000 долларов, которые злоумышленник получил от уклониста за организацию выезда.

Организатора незаконного канала переправки и его напарника, выполнявшего роль таксиста, полицейские задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и сообщили ему о подозрении.

В настоящее время решается вопрос об избрании задержанных мер. Фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

Правоохранители также устанавливают других причастных к схеме лиц.

Напомним, СБУ заблокировала еще три схемы побега уклонистов за границу – подробности.

Читайте также ведущие новости дня: