Помогали разрушать город: депутаты от "ОПЗЖ" в Мариуполе были информаторами вражеской армии

Коллаборанты не просто поддержали врага, но и корректировали обстрелы критической гражданской инфраструктуры города.
Мариупольские депутаты от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" ("ОПЗЖ") оказывали информационную поддержку оккупационной вражеской армии, фактически корректируя огонь, которым была уничтожена критическая инфраструктура города, что привело к гуманитарной катастрофе.
Об этом сообщили в городском совете Мариуполя, назвав фамилии коллаборантов.
В сообщении напомнили, что с первых дней войны оккупанты прицельным огнем уничтожали объекты жизнеобеспечения города.
"Коммунальные предприятия и технику. Склады с продовольствием и медикаментами. Башни мобильных операторов и линии электропередачи. Насосные станции и магистральный водопровод из резервного водохранилища. Были сожжены все городские автобусы, подготовленные для эвакуации населения. Место собрания чрезвычайного штаба городских служб довольно быстро дискредитировалось и также подвергалось обстрелам”, — перечислили в городском совете Мариуполя.
Как оказалось, помогли россиянам быстро парализовать город и создать гуманитарную катастрофу пятеро депутатов от "ОПЗЖ":
- Константин Иващенко;
- Дмитрий Хаджинов;
- Евгений Хармышев;
- Наталья Сотникова;
- Елена Карпенко.
"Сейчас сообщники геноцида в Мариуполе активно способствует созданию оккупационной администрации. Все материалы по коллаборантам уже переданы в СБУ", — говорится в сообщении.
Напомним, оккупанты планируют провокацию в Мариуполе, чтобы обвинить Украину и ВСУ. Главная задача российской пропаганды сегодня – максимально переключить внимание аудитории.
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