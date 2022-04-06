Помогали разрушать город: депутаты от "ОПЗЖ" в Мариуполе были информаторами вражеской армии

Помогали разрушать город: депутаты от "ОПЗЖ" в Мариуполе были информаторами вражеской армии

Коллаборанты не просто поддержали врага, но и корректировали обстрелы критической гражданской инфраструктуры города.

Мариупольские депутаты от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" ("ОПЗЖ") оказывали информационную поддержку оккупационной вражеской армии, фактически корректируя огонь, которым была уничтожена критическая инфраструктура города, что привело к гуманитарной катастрофе.

Об этом сообщили в городском совете Мариуполя, назвав фамилии коллаборантов.

В сообщении напомнили, что с первых дней войны оккупанты прицельным огнем уничтожали объекты жизнеобеспечения города.

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"Коммунальные предприятия и технику. Склады с продовольствием и медикаментами. Башни мобильных операторов и линии электропередачи. Насосные станции и магистральный водопровод из резервного водохранилища. Были сожжены все городские автобусы, подготовленные для эвакуации населения. Место собрания чрезвычайного штаба городских служб довольно быстро дискредитировалось и также подвергалось обстрелам”, — перечислили в городском совете Мариуполя.

Как оказалось, помогли россиянам быстро парализовать город и создать гуманитарную катастрофу пятеро депутатов от "ОПЗЖ":

Константин Иващенко;

Дмитрий Хаджинов;

Евгений Хармышев;

Наталья Сотникова;

Елена Карпенко.

"Сейчас сообщники геноцида в Мариуполе активно способствует созданию оккупационной администрации. Все материалы по коллаборантам уже переданы в СБУ", — говорится в сообщении.

Напомним, оккупанты планируют провокацию в Мариуполе, чтобы обвинить Украину и ВСУ. Главная задача российской пропаганды сегодня – максимально переключить внимание аудитории.

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