Помогают людям и документируют преступления: в Украине полиция начинает работу в деоккупированных населенных пунктах

В Украине за последние недели работу полиции возобновили в 370 населенных пунктах.

Правоохранители начали работу в 370 деоккупированных населенных пунктах. В частности, в Харьковской, Херсонской и Донецкой областях.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко.

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“Работа на деоккупированных территориях достаточно изнурительная и требует достаточно больших ресурсов. Только за последние недели мы восстановили полицейское присутствие в 370 населенных пунктах, в первую очередь – это Харьковская, Херсонская, Донецкая области. Мы опираемся как на местную полицию, так и на тысячи полицейских, приехавших в эти регионы из всех областей нашего государства”, – сообщил Игорь Клименко.

Он также добавил, что правоохранители в освобожденных населенных пунктах помогают гражданам и документируют военные преступления россиян.

Напомним, что на Одесской таможне в контейнере обнаружили вертолет Ми-2: он пробыл там с 2007 года.

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