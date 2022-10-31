Помогают людям и документируют преступления: в Украине полиция начинает работу в деоккупированных населенных пунктах

В Украине за последние недели работу полиции возобновили в 370 населенных пунктах.
Правоохранители начали работу в 370 деоккупированных населенных пунктах. В частности, в Харьковской, Херсонской и Донецкой областях.
Об этом сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко.
“Работа на деоккупированных территориях достаточно изнурительная и требует достаточно больших ресурсов. Только за последние недели мы восстановили полицейское присутствие в 370 населенных пунктах, в первую очередь – это Харьковская, Херсонская, Донецкая области. Мы опираемся как на местную полицию, так и на тысячи полицейских, приехавших в эти регионы из всех областей нашего государства”, – сообщил Игорь Клименко.
Он также добавил, что правоохранители в освобожденных населенных пунктах помогают гражданам и документируют военные преступления россиян.
Напомним, что на Одесской таможне в контейнере обнаружили вертолет Ми-2: он пробыл там с 2007 года.
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