"Помогите им выжить": поляк после поездки по Украине рассказал, что его поразило больше всего

Визит президента Владимира Зеленского в США – это очень мощный сигнал для Украины о том, что западный мир с украинцами, борющимися с российскими оккупантами за свою независимость.

Об этом заявил отец Ярослав Кравец, находящийся в Киеве викарий Викариата Украины в разговоре на RMF FM.

"Я думаю, что самое страшное во время войны — остаться в одиночестве — как в очень человеческом, так и политическом измерении. Поэтому я думаю, что визит Зеленского в США — это очень усиливающий сигнал для нас в Украине о том, что западный мир, особенно Америка, с нами", – говорит он.

Также читайте Шлях додому. Як українці переживають повернення з евакуації

Говоря о том, как это праздновать Рождество, когда в Украине гибнут люди, нет света, воды, газа, отец сказал — "это что-то очень драматическое".

"Борящиеся на фронте солдаты говорили: "Не забирайте атмосферу Рождества у наших семей". Поэтому, например, в Киеве елку поставили. Я вчера там гулял. Там много людей собирается, дети есть, семьи фотографируются. Вы не можете лишить украинцев этой рождественской атмосферы – и так это делают россияне очень жестоким образом”, – подчеркивает отец Ярослав Кравец.

Недавно отец Кравец побывал в Херсонской области, в Изюме, Балаклее Харьковской области и других городах восточной Украины, которые были освобождены от российских оккупантов, и его очень удивило стремление украинцев возвращаться в места, которые все еще страдают от террора РФ. Он отметил, что в разговоре с местными открыл для себя то, что они хотят "быть в том месте, где родились и выросли".

Также читайте В Польше объяснили, почему так сильно помогают Украине в войне

"Эти люди говорят: мы быстро расходимся, мы не собираемся, потому что через мгновение нас будут отслеживать из беспилотников, возможно будет обстрел. Через мгновение они добавляют: мы будем здесь, помогите нам. Мы не хотим покидать наши дома", — вспоминает он и добавляет, — "Так что помогите нам выжить, дайте нам то, что дает жизнь".

Напомним, заместитель председателя КГГА Николай Поворозник заявил, что в Киеве в этом году не будет проводиться никаких массовых гуляний на Новый год 2023 года.

Как показал последний опрос, в Польше 70% граждан поддерживают прием украинских беженцев. Каждый четвертый поляк выступает за то, чтобы после победы Украины в войне беженцы остались в их стране. Кроме того, примерно каждый третий опрошенный поляк считает, что благодаря украинским их общество культурно обогатится, а роль Польши на международной арене усилится.

Читайте также: