"Помогите нам бороться": "Азов" призвал забрать детей из Мариуполя (видео)

Бойцы батальона также призывают, чтобы в город прибыли спасатели со спецтехникой.

Заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь призвал вывезти детей из Мариуполя Донецкой области, чтобы помочь защитникам бороться. Также он призвал, чтобы в город прибыли спасатели для разбора завалов.

Об этом он сказал в видеообращении 2 апреля.

"Я призываю сделать все возможное, чтобы в Мариуполь приехали спасатели со спецтехникой, чтобы разбирать завалы, чтобы ребенок, чье маленькое сердце еще бьется, прижато тяжелыми бетонными плитами, было освобождено, потому что еще молится, надеется на всех вас, не верит, что забыли, не верит, что не придут", – сказал заместитель командира полка "Азов".

"Мы боремся и продолжаем борьбу, но чувствовать боль каждого ребенка Мариуполя несказанно тяжело. Помогите нам бороться, не чувствуя этой боли. Заберите детей, сделайте все, что возможно, чтобы победить зло", – призвал Паламарь.

Он также обратился ко всем украинцам с призывом к борьбе.

"Не можете держать оружие в руках – лечите, стройте, производите, блокируйте российские сайты и группы, кричите о преступлениях. Не прекращайте призывать мир к помощи Мариуполю", – подчеркнул боец.

Напомним, 2 апреля команда Международного комитета Красного Креста выехала в Мариуполь в рамках возобновившейся попытки содействовать эвакуации из окруженного города-героя.

Кроме того, Турция заявила, что готова выделить суда для организации эвакуации гражданских и раненых из Мариуполя.

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