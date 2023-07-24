Помогла освободить Змеиный и приближает нас к НАТО: как украинская САУ "Богдана" уничтожает врага

Украинскую самоходную гаубицу "Богдана" уже взяли на вооружение ВСУ. Именно эта САУ участвовала в освобождении острова Змеиный.

Как работает украинская гаубица на поле боя, воины-артиллеристы рассказали корреспонденту ТСН Юлии Кириенко.

Военные признаются, что когда это оружие появляется на фронте, то заставляет врага совершить акт доброй воли.

"Прицельно "Богдана" уничтожала окупантов на Змеином, помогла разбить их ПВО и укрытие, и самое важное - освободить остров. Теперь эта пушка на восточном фронте - и прямо сейчас будет работать по тылу россиян", - делится воин.

Расчет готовится к стрельбе. Разведка обнаружила колонну бензовозов россиян.

"Это хорошая цель", - говорит командир дивизиона.

Уничтожает логистику окупантов

Командир дивизиона артиллерии рассказывает, что это была колонна подразделения горюче-смазочных материалов и боеприпасов для личного состава противника. Без логистики ни один пехотинец не сможет выполнять поставленную задачу.

И сейчас логистику уничтожит наша "Богдана". Ее бойцы уже называют снайперской винтовкой большого калибра – так точно пушка стреляет по врагам.

Гаубицу "Богдана" уже взяли на вооружение украинские военные

Отметим, что это самая дальнобойная пушка нашего производства.

"Она бьет более чем на 40 километров. А это значит, что в зоне поражения - глубокий тыл врага. Расчет заряжает снаряд", - говорят военные.

Приближает Украину к стандартам НАТО

То, что такая пушка производится в Украине, еще больше нас приближает к стандартам НАТО. Ведь ее снаряды - 155 миллиметров, такие же, как у западного оружия. Она составляет конкуренцию разве что французскому "Цезарю" или словацкой "Сюзанне", которые тоже недавно работают на украинском фронте.

Но наши армейцы говорят: "Богдана" более устойчива к интенсивному огню. Она выдерживает 10-20 снарядов в час.

Гаубицу "Богдана" уже взяли на вооружение украинские военные

Ранее это оружие видели только на параде ко Дню Независимости 2018 года. Затем ее производство приостановили. И вот сейчас ее впервые показывают журналистам. Потому что наша "Богдана" так хорошо работает на Победу, что уже заслужила признание.

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"Благодаря "Богдане" нам не нужно спрашивать у западных партнеров, в какую сторону стрелять, потому что это украинское оружие, и для победы нам его нужно еще больше", - резюмируют военные.

Что известно об украинской гаубице

Гаубица "Богдана" – это колесная гаубица калибра 155 миллиметров, то есть она разрабатывалась под боеприпасы НАТО. Ее дальность – 42 километра. Для активно-реактивного боеприпаса дальность стрельбы может составлять до 60 километров. Экипаж – 5 человек. Скорость перемещения по шоссе – до 80 км в час. По грунтовым дорогам – до 30 км в час.

К сожалению, она у нас в единственном экземпляре. Это – исследовательский экземпляр, который проходит государственные испытания. Что касается ее создания, то давно был вопрос о том, что нужно переходить на калибры НАТО. Она была разработана корпорацией "Таско". В 2009 году была завершена разработка этой гаубицы. Затем был изготовлен экземпляр.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: "Украинская гаубица "Богдана" – уже на вооружении ВСУ".

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