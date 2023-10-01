"Помогли местные": в ВМС рассказали об освобождении двух десантников с захваченной оккупантами территории

В Украину вернулись два десантника. Ребят, находившихся на неподконтрольной нашему государству территории, освободило спецподразделение ВМС "Ангелы".

Об этом в эфире единого телемарафона сообщил спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

По его словам, на временно оккупированных россиянами территориях проходит много интересных процессов. В частности, недавно были освобождены два украинских десантника, которые с начала полномасштабного вторжения РФ скрывались на неподконтрольной территории РФ.

Бойцам удалось оставаться живыми в результате поддержки местных.

"Они выжили благодаря этой поддержке, потому что, конечно, местные их скрывали", — рассказал спикер.

Он также добавил, что более подробно об операции сообщит ГУР. Подробности таких операций обычно не рассказывают, поскольку это может открыть алгоритмы разведки врагу.

Отдельно представитель подчеркнул, что спецподразделение "Ангелы" спасает украинцев уже не впервые — это одна из тематик, которые они охватывают. Плетенчук не может точно сказать, какие у них есть операции, однако уже было несколько подобных увольнений.

Напомним, что в Кремле не определились, какие территории Украины считают оккупированными.

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