Помогут ли потуги Путина увеличить количество армии повлиять на войну: ответ разведки

В украинской разведке считают, что решение российского диктатора Владимира Путина увеличить численность ВС РФ не поможет добиться успехов в войне.

В ГУР объяснили, что одной из причин такого решения Путина является его желание еще раз показать Западу "силу" своей армии.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в эфире телемарафона.

"Время истекает. Блицкрига они не получили. Нравственное состояние их военных, которые сейчас ведут боевые действия снижается, добровольцев вступить в ряды ВС РФ все меньше желающих. Кроме того, ушла паника и среди местного населения крупных городов, потому что никто не хочет просто так идти служить, а тем более идти на войну", — сказал Скибицкий.

Напомним, глава Кремля Владимир Путин подписал 25 августа указ об увеличении численности вооруженных сил от 1,9 до 2 млн 39 тыс. человек. Этот документ вступит в силу с 1 января 2023 года.

Некоторые эксперты считают, что такой шаг президента РФ – это чистый популизм. Они также уверены, что это не поможет российской армии добиться успехов в войне.

Зачем Путин увеличивает армию и есть ли стабилизация на войне

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