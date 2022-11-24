"Помолимся, да будет жизнь": в Днепре во время полного блэкаута врачи провели уникальную операцию

В Днепре в областной больнице имени Мечникова была проведена уникальная операция в условиях полного отсутствия света.

В областной больнице имени Мечникова в Днепре во время полного блэкаута провели уникальную операцию на сердце.

Об этом на своей странице в соцсети написал гендиректор больницы Сергей Рыженко.

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“Не дать умереть, когда надежда на нуле, и ждать нельзя даже минуты. При отключении светадесятки крайне тяжелых пациентов были на операционных столах в Мечникова. Анестезиологи и хирурги Мечникова надели налобные фонарики, спасая каждого. Дарили обреченному не только жизнь, но и сердце, и душу”, – рассказал Сергей Рыженко.

Также он добавил, что хирурги проводили операции в условиях полного отсутствия света. И это – впервые за 35 лет хирургической практики одного из местных врачей.

"Крайне напряжены нервы, страшная усталость, но Руслан, которому только 23 года, выжил. Помолимся, да будет жизнь", — подчеркнул гендиректор больницы.

Что известно об отсутствии света в Днепре

После массированных ракетных обстрелов 23 ноября в Днепре исчезли свет, вода и отопление. Город оказался в полном блэкауте. Решать проблему с электроснабжением коммунальщики начали сразу после прекращения воздушной тревоги. Впрочем, восстановить свет во всем городе сразу невозможно.

На вечер 24 ноября свет появился практически во всех районах города. Однако по области свет есть только у 25% местных жителей.

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