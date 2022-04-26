Помощь 6500 гривен: Шмыгаль объяснил, почему не все пока получили выплаты

В начале марта государство анонсировало выплату украинцам, которые потеряли работу из-за войны, в размере 6,5 тыс. гривен.
В рамках программы єПідтримка государство уже выплатило пособие в размере 6,5 тыс. грн для 3,6 млн украинцев.
Впрочем, не все еще получили помощь от государства. Премьер-министр Денис Шмигаль объяснил, что средства пока не получили те, кто подавал заявление в последние дни.
"На эту программу мы направили более 23 млрд грн, однако часть людей, которые подавались на помощь в последние дни, пока не получили свои выплаты", — отметил Шмигаль.
Также премьер-министр добавил, что на заседании Правительства сегодня было принято решение о выделении дополнительных 2 млрд грн, что позволит произвести выплату еще более 300 тысячам наших граждан.
Напомним, ранее Денис Шмигаль рассказал об эмоциональной вовлеченности директора МВФ в помощь Украине.
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