Помощь 6500 гривен: Шмыгаль объяснил, почему не все пока получили выплаты

Помощь 6500 гривен: Шмыгаль объяснил, почему не все пока получили выплаты

В начале марта государство анонсировало выплату украинцам, которые потеряли работу из-за войны, в размере 6,5 тыс. гривен.

В рамках программы єПідтримка государство уже выплатило пособие в размере 6,5 тыс. грн для 3,6 млн украинцев.

Впрочем, не все еще получили помощь от государства. Премьер-министр Денис Шмигаль объяснил, что средства пока не получили те, кто подавал заявление в последние дни.

"На эту программу мы направили более 23 млрд грн, однако часть людей, которые подавались на помощь в последние дни, пока не получили свои выплаты", — отметил Шмигаль.

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Также премьер-министр добавил, что на заседании Правительства сегодня было принято решение о выделении дополнительных 2 млрд грн, что позволит произвести выплату еще более 300 тысячам наших граждан.

Напомним, ранее Денис Шмигаль рассказал об эмоциональной вовлеченности директора МВФ в помощь Украине.

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