"Помощь Донбассу от России": в Селидово оккупанты грабят квартиры местных

Оккупанты мародерят везде, даже у своих граждан в Курской области.

Российские "освободители" раскрывают и грабят пустые квартиры в Донецкой области, жители которых уехали, спасаясь от войны.

Об этом в Телеграмм-канале сообщил Денис Казанский.

"Так действительно и выглядит "помощь Донбасса от России" и реальное отношение к местным жителям. Ради этого все и начиналось", — говорится в сообщении.

Казанский добавил, что оккупанты мародерят даже в Курской области.

Оккупанты взламывают заброшенные квартиры в Селидово

Напомним, во временно оккупированном селе Лозовое Донецкой области отсутствуют дороги, транспорт, вода, связь и интернет. Как отмечают местные жители, водовод, работавший до начала так называемой "СВО", был разрушен российской военной техникой.

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