Помощь из-за границы: министр финансов рассказал, откуда Украина получает деньги

Команда Минфина проводит переговоры в круглосуточном режиме.

В государственный бюджет уже поступило более 2 млрд дол. США и 1 млрд. евро.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко.

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"Это помощь от МВФ (1.4 млрд долл.), макрофинансовая помощь Европейского союза (от которого мы уже получили в бюджет 600 млн евро), Всемирного банка (а это транш в 312 млн евро и созданный Банком трастовый фонд, к которому присоединяются отдельные правительства) ), Европейского инвестиционного банка (поступило уже 400 млн евро), помощь ряда правительств, в том числе грантовая – и здесь моя отдельная благодарность правительству Италии за уже оказанную помощь, а также тем правительствам, которые уже объявили о готовности оказать Украине безвозвратную помощь. Британия, Латвия, Литва, Дания, Исландия, грант ЕС), — рассказал министр финансов.

По словам Марченко, он и команда Минфина проводят переговоры в круглосуточном режиме.

"Уже сейчас мы на финальных стадиях в переговорах по получению двустороннего кредита в 500 млн долларов от наших канадских друзей и 300 млн кредит от Французского партнера", — добавил он.

Напомним, ранее Сергей Марченко сообщил, что 6500 гривен поддержки получили уже более 500 тысяч украинцев.

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