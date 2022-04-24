"Помощь нужна уже сегодня, а не завтра": мэр Мелитополя предупредил о кровавой цели Путина в Украине

"Помощь нужна уже сегодня, а не завтра": мэр Мелитополя предупредил о кровавой цели Путина в Украине

Целью президента РФ Владимира Путина в Украине является оккупация городов и убийство украинского народа.

Такое мнение высказал мэр Мелитополя Иван Федоров, который также заявил, что его город находится в "очень сложной и опасной ситуации" из-за атаки россиян.

Об этом Фёдоров сообщил в комментарии CNN.

По его словам, из-за блокирования оккупантами местные жители не могут получить помощь.

"Мы не можем доставить гуманитарную помощь. Мы не можем доставить медикаменты. Мы не можем пропустить экстренные службы... Поэтому это очень опасная ситуация", – заявил мэр Мелитополя.

Мэр Мелитополя призвал партнеров предоставить достаточное количество оружия, чтобы Украина выиграла эту войну. Он также подчеркнул, что Украине срочно нужна поддержка – "уже сегодня, а не завтра".

Федоров в конце добавил, что полномасштабная война, развязанная РФ во главе с Путиным, касается не только Украины – россияне воюют против цивилизованного мира.

Напомним, Зеленский объяснил, почему настаивал на переговорах с Путиным.

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