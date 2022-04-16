Помощь оружием, деньгами и вопросы гарантий безопасности: о чем говорил Зеленский с Джонсоном

Помощь оружием, деньгами и вопросы гарантий безопасности: о чем говорил Зеленский с Джонсоном

Зеленский проинформировал Джонсона о ситуации на фронте, в частности, в Мариуполе.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном договоренности по оборонной и макрофинансовой поддержке.

Об этом Зеленский сообщил в Twitter.

"Продолжил диалог с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Обсудили договоренности, достигнутые во время его недавнего визита, в первую очередь по оборонной и макрофинансовой поддержке", — написал он.

Зеленский добавил, что проинформировал Джонсона о ситуации на фронте, в частности, в Мариуполе.

"Работаем над гарантиями безопасности для Украины", – отметил президент Украины.

Напомним, Владимир Зеленский выразил мнение, что Россия своим предложением украинским защитникам Мариуполя сдаться в плен и обещаниями сохранить им жизнь на самом деле хочет расстрелять военных, как в Иловайске 2014 года.

Напомним, президент также сообщил, что в настоящее время продолжаются переговоры, чтобы помочь украинским защитникам Мариуполя, однако россияне требуют от них сдаться. В то же время Зеленский подчеркнул, что уничтожение защитников города поставит точку на переговорах с Россией.