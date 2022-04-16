Помощь оружием, деньгами и вопросы гарантий безопасности: о чем говорил Зеленский с Джонсоном

Зеленский проинформировал Джонсона о ситуации на фронте, в частности, в Мариуполе.
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном договоренности по оборонной и макрофинансовой поддержке.
Об этом Зеленский сообщил в Twitter.
"Продолжил диалог с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Обсудили договоренности, достигнутые во время его недавнего визита, в первую очередь по оборонной и макрофинансовой поддержке", — написал он.
Зеленский добавил, что проинформировал Джонсона о ситуации на фронте, в частности, в Мариуполе.
"Работаем над гарантиями безопасности для Украины", – отметил президент Украины.
Напомним, Владимир Зеленский выразил мнение, что Россия своим предложением украинским защитникам Мариуполя сдаться в плен и обещаниями сохранить им жизнь на самом деле хочет расстрелять военных, как в Иловайске 2014 года.
Напомним, президент также сообщил, что в настоящее время продолжаются переговоры, чтобы помочь украинским защитникам Мариуполя, однако россияне требуют от них сдаться. В то же время Зеленский подчеркнул, что уничтожение защитников города поставит точку на переговорах с Россией.
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