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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
300
Время на прочтение
1 мин

Помощь от ЕС, ожидание подписи Трампа и удар по Конотопу: главные новости ночи 18 сентября 2026 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Конотоп

Конотоп

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 18 сентября 2026 года:

  • Бензин в Украине пересек 90 грн/л: эксперт объяснил, что толкает цены вверх Читать дальше –>

  • Трамп может уже в пятницу подписать закон Грэмма: под ударом покупатели российской нефти Читать дальше –>

  • Макрон срочно собирает лидеров партий и разведку: будут говорить об Украине и Ближнем Востоке Читать далее –>

  • ЕС передаст Украине €3,3 млрд на ракеты и дроны: фон дер Ляен сказала, что будет дальше Читать далее –>

  • РФ массированно атаковала Конотоп дронами: повреждены больницы, школа, железная дорога Читать далее –>

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