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Помощь от ЕС, ожидание подписи Трампа и удар по Конотопу: главные новости ночи 18 сентября 2026 года
ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 18 сентября 2026 года:
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Трамп может уже в пятницу подписать закон Грэмма: под ударом покупатели российской нефти Читать дальше –>
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