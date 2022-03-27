Помощь переселенцам 2022 года: как внутренне перемещенным лицам получить средства

Внутренне перемещенным лицам, которые из-за войны России против Украины были вынуждены покинуть свои дома, предусмотрена помощь на проживание от государства. ТСН.ua рассказывает, как ее получить.

Как сообщают на Правительственном портале, люди, вынужденные покинуть свои дома из-за вторжения России в Украину и переехать в западные регионы, могут получить помощь на проживание. На какую сумму можно рассчитывать?

На каждого ребенка или человека с инвалидностью – 3000 гривны. На каждого другого человека – 2000 гривны.

Кто может получить пособие на проживание

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Без дополнительного обращения (то есть автоматически) помощь переселенцам в 2022 году будет засчитана:

внутренне перемещенным лицам из АР Крым, города Севастополь, а также с тех территорий, где ведутся активные боевые действия ( перечень утвержден в КМУ );

); внутренне перемещенным лицам, которые по состоянию на 1 марта 2022 получали ежемесячную адресную помощь переселенцам (согласно постановлению Кабинета министров Украины).

Что делать, чтобы получить пособие на проживание в 2022 году?

Для этого необходимо следовать следующей инструкции :

Стать на учет внутриперемещенных лиц (ВПЛ): подать заявление лично в орган социальной защиты населения, ЦНАП или уполномоченного лица в общине в месте временного пребывания.

Получить справку о том, что вы поставлены на учет ВПЛ.

Подать заявление, чтобы получить помощь на проживание лично в орган социальной защиты населения, уполномоченного лица в общине или ЦНАП в месте временного пребывания.

Получить выплату на предварительно указанный в заявлении банковский счет.

Помощь переселенцам 2022 года: как осуществляется выплата средств?

Каждый месяц, начиная с месяца обращения, на ваш банковский счет будет приходить помощь на проживание. Тем, кто подаст заявление до 14 апреля, также отнесут выплаты за март 2022 года. Выплаты будут длиться весь период действия военного положения + 1 месяц после его завершения.

Помощь переселенцам в 2022 году не будет включена в совокупный доход семьи. То есть все другие виды социальных пособий, которые вы получали раньше, будут выплачиваться также. Пособие на проживание не облагается налогом.