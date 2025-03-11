"Помощь по безопасности от США уже восстановлена" — Офис президента

Заместитель руководителя ОП Павел Палиса, который был в составе украинской делегации во время встречи с представителями США, располагает информацией о возобновлении помощи.

Помощь по безопасности от США уже возобновлена.

Об этом сказал заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса.

Он заявил, что имеет соответствующее подтверждение.

"Имею подтверждение, что помощь от США восстановлена. Договоренности начинают выполняться. Борьба продолжается!" – написал он.

Напомним, США немедленно отменяют паузу в безопасности Украины, о чем говорилось в совместном заявлении после переговоров Украины и США в Саудовской Аравии.

Тем временем в РФ уже прокомментировали возможные контакты с США.

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