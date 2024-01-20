Помощь Украине: Байден надеется на решение вопроса на следующей неделе

Джо Байден признал, что изменения в иммиграционной политике США необходимы.
Президент США Джо Байден 19 января заявил, что надеется на заключение соглашения в Сенате по поводу американо-мексиканской границы, являющегося одним из ключевых вопросов на пути к принятию помощи Украине, уже на следующей неделе. Байден заявил, что он готов к "масштабным изменениям".
Об этом пишет Reuters.
Республиканцы в Конгрессе заблокировали чрезвычайное финансирование Украины, пытаясь продвигать новую политику безопасности на границе США и Мексики. Они обвиняют политику Байдена в наплыве иммигрантов в США.
"Я думаю, что на следующей неделе мы сможем что-то сделать, по крайней мере, в Сенате, и я надеюсь, что это будет двухпартийный пакет. Теперь вопрос к спикеру и республиканцам в Палате представителей, готовы ли они действовать так же?", — подчеркнул Байден.
Как пишет издание, некоторые республиканцы в Палате представителей угрожают попытаться сместить спикера Майка Джонсона, если он вынесет на голосование соглашение о безопасности границ как часть пакета, также включающего помощь Украине.
Джо Байден признал, что изменения в иммиграционной политике необходимы.
"Я готов решить эту проблему, я действительно готов – масштабные изменения, и я имею в виду это искренне. Я считаю, что нам нужны значительные изменения в политике на границе, в том числе изменения в нашей системе предоставления убежища", – сказал президент США.
Байден не стал уточнять подробности, но позже сказал журналистам, что граница не защищена.
Спикер Белого дома Карин Жан-Пьер ранее заявила журналистам, что переговоры с сенаторами-республиканцами и сенаторами-демократами были продуктивными и обнадеживающими, но отказалась предоставить подробности.
Напомним, Байден подписал временный бюджет во избежание правительственного шатдауна.
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