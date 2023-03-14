"Помощь Украине – не в интересах США": вероятный конкурент Трампа сделал заявление о нападении России

Губернатор Флориды Рон Десантис, являющийся одним из возможных кандидатов в президенты США, заявил, что помощь Украине – не в интересах США.

Об этом пишет Politico.

Возможный кандидат заявил, что защита Украины от вторжения России не является жизненно важным интересом США.

"В то время как в США много жизненно важных национальных интересов — обеспечение безопасности наших границ, разрешение кризиса готовности наших военных, достижение энергетической безопасности и независимости, а также сдерживание экономического, культурного и военного могущества Коммунистической партии Китая, — все больше запутывания в территориальную спор между Украиной и Россией не является одним из них", – сказал Десантис.

Несмотря на то, что Десантис признал, что "целью должен быть мир", он предупредил, что отправка войск или современного оружия, например истребители F-16 и ракеты большой дальности, "рискует втянуть Соединенные Штаты в конфликт и приблизить нас к горячей войне" между двумя крупнейшими ядерными державами мира.

Отметим, что замечания Десантиса равноценны с заявлениями экспрезидента Дональда Трампа, который сказал, что защита Украины от России не является жизненно важным интересом США, впрочем, жизненно важна для Европы.

В своем заявлении Десантис отметил приоритетность обороны США, особенно на южной границе.

"Мы не можем отдавать приоритет вмешательству в эскалацию внешней войны над защитой нашей собственной родины, особенно учитывая, что десятки тысяч американцев ежегодно погибают от наркотиков, которые контрабандой переправляются через нашу открытую границу, а наши арсеналы оружия, критичны для нашей собственной безопасности, быстро ", – сказал он.

Бывший президент США Дональд Трамп , неоднократно делавший провокационные заявления о полномасштабной войне в Украине, ошеломил новой откровенностью.

В то же время, американский президент Джо Байден готовится к старту своей предвыборной кампании. Предварительно ее планируют начать уже в апреле этого года.

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