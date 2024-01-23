Помощь Украине от США: Пентагон проведет встречу 50 союзников для поддержки Киева

На заседании в формате "Рамштайн", которое состоится 23 января, США надеются на оборонную поддержку Украины со стороны других западных союзников.

Об этом заявила представитель Пентагона Сабрина Сингх, пишет Associated Press.

"Несмотря на то, что мы не можем оказать свою помощь в сфере безопасности прямо сейчас, наши партнеры продолжают это делать. Мы надеемся на них", — подчеркнула она.

Заседание в формате "Рамштайн" будет проходить в момент, когда у США нет денег и они не могут послать боеприпасы и ракеты, необходимые Украине для борьбы с российской агрессией.

Ожидая, пока Конгресс примет бюджет и, возможно, утвердит больше денег для поддержки Украины, США будут искать союзников, чтобы продолжать сокращать разрыв, пишет AP.

Встреча пройдет в онлайн-формате, поскольку Ллойд Остин до сих пор поправляется после перенесенной операции.

Пентагон объявил о своей последней безопасности Украины 27 декабря 2023 года. Пакет стоимостью 250 миллионов долларов включал 155-миллиметровые снаряды, зенитные ракеты "Стингер" и другие предметы высокого спроса, взятые из существующих запасов США.

С этого момента США не смогли предоставить дополнительные боеприпасы, поскольку деньги на пополнение этих запасов закончились, а Конгресс еще не утвердил дополнительные средства.

Помощь Украине и Израилю на сумму более 110 миллиардов долларов остановилась из-за разногласий между Конгрессом и Белым домом по поводу других политических приоритетов, включая дополнительную безопасность на границе США и Мексики.

США выделили Украине более 44,2 миллиарда долларов в виде помощи с момента вторжения России в феврале 2022 года. Около 23,6 миллиарда долларов из этой суммы было взято из существующих военных запасов, а почти 19 миллиардов долларов было отправлено в виде долгосрочных военных контрактов на товары, закупки которых займут месяцы. Таким образом, даже невзирая на то, что средства исчерпаны, часть ранее закупленного оружия будет продолжать поступать. Дополнительные 1,7 млрд долларов были предоставлены Госдепартаментом США в виде иностранного военного финансирования.

США и около 30 международных партнеров также продолжают обучать украинские силы и на сегодняшний день научили в общей сложности 118 тысяч украинцев в точках по всему миру, сообщил полковник Марти О'Доннелл, представитель армии США в Европе и Африке.

Соединенные Штаты подготовили около 18 000 таких бойцов, в том числе около 16 300 солдат в Германии. Еще около 1500 бойцов сейчас проходят подготовку.

Напомним, администрация США считает, что боевые действия в Украине в течение нескольких следующих месяцев будут иметь критическое значение для ее защиты.

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