Поможет ли КНДР Путину победить Украину: в Пентагоне сделали жесткое заявление

Глава Министерства обороны США Ллойд Остин уверен, что Россия не сможет победить Украину даже при военной поддержке Северной Кореи.

Об этом Остин заявил на совместной пресс-конференции со своим южнокорейским коллегой Ким Йон Хеном.

"В настоящее время есть данные о том, что Северная Корея направила около 10 000 солдат для обучения на востоке России. И некоторые из этих войск КНДР уже приблизились к Украине. Мы видим, что они одеты в российскую форму и снабжены российским оборудованием", — сказал министр. обороны США

Он напомнил, что Россия подписала резолюцию Совета Безопасности ООН, обязывающую не оказывать военную помощь Северной Корее. По его словам, "привлечение войск государства-изгоя КНДР демонстрирует, насколько велики проблемы" Путина.

"Мы относимся к этому очень серьезно. Мы призываем Кремль изменить курс и полностью осознаем последствия безопасности как Европы, так и Индо-Тихоокеанского региона. Путин не одержит победу в Украине, даже с большей помощью Северной Кореи", — подчеркнул Ллойд Остин.

Напомним, на этой неделе определится формат сотрудничества между Украиной и Южной Кореей на фоне отправки войск КНДР в Россию. У Зеленского рассказали, как будут реагировать Сеул и Киев

Читайте также: