Поможет ли КНДР Путину победить Украину: в Пентагоне сделали жесткое заявление

Привлечение войск государства-изгоя КНДР демонстрирует, насколько велики проблемы Путина.
Глава Министерства обороны США Ллойд Остин уверен, что Россия не сможет победить Украину даже при военной поддержке Северной Кореи.
Об этом Остин заявил на совместной пресс-конференции со своим южнокорейским коллегой Ким Йон Хеном.
"В настоящее время есть данные о том, что Северная Корея направила около 10 000 солдат для обучения на востоке России. И некоторые из этих войск КНДР уже приблизились к Украине. Мы видим, что они одеты в российскую форму и снабжены российским оборудованием", — сказал министр. обороны США
Он напомнил, что Россия подписала резолюцию Совета Безопасности ООН, обязывающую не оказывать военную помощь Северной Корее. По его словам, "привлечение войск государства-изгоя КНДР демонстрирует, насколько велики проблемы" Путина.
"Мы относимся к этому очень серьезно. Мы призываем Кремль изменить курс и полностью осознаем последствия безопасности как Европы, так и Индо-Тихоокеанского региона. Путин не одержит победу в Украине, даже с большей помощью Северной Кореи", — подчеркнул Ллойд Остин.
Напомним, на этой неделе определится формат сотрудничества между Украиной и Южной Кореей на фоне отправки войск КНДР в Россию. У Зеленского рассказали, как будут реагировать Сеул и Киев
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