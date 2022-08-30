Поможет ли отстранение Шойгу достичь армии Путина успеха в войне: ответ эксперта

Отстранение Сергея Шойгу от исполнения обязанностей министра обороны РФ не повлияет на ход войны в Украине.

В то же время, по мнению военного эксперта Петра Черника, после отстранения Шойгу может улучшиться ситуация в российской армии, но это будет зависеть от нового человека, который будет назначен в Кремле.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник.

"Ведь шойгу мнс-ник, он не знает, что такое война, не понимается в ней. Он банально "пилил" бюджет, за что его надо поблагодарить, потому что они разграбили собственную армию", — заметил Черник.

Изменится ли что-либо в контексте украинского вопроса, эксперт ответил, что нет, никоим образом.

"То, что пауки начали между собой смертельный ядовитый танец, пусть дерутся. Сдохнет — это будет хорошая новость", — сказал он.

Напомним, по данным британской разведки, Путин отстранил министра обороны РФ Шойгу из-за отсутствия успехов в войне против Украины. В разведке добавили, что российские офицеры и солдаты, имеющие собственный опыт войны, вероятно, регулярно высмеивают Шойгу за его неэффективное и отсутствующее руководство, поскольку прогресс России остановился.

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