Поможет на дипломатическом фронте: Владимир Кличко отправился на переговоры в Германию

Поможет на дипломатическом фронте: Владимир Кличко отправился на переговоры в Германию

Легенда бокса уехала в составе украинской делегации.

Бывший чемпион мира по сверхтяжелому весу Владимир Кличко, занимающийся обороной столицы от российских оккупантов, отправился в Германию. Там запланированы встречи с политиками-чиновниками ФРГ.

Об этом сообщил старший брат Владимира, мэр Киева Виталий Кличко.

"Друзья! Сегодня очень важно объединение всех сил – как в Украине, так и консолидация позиции и действий стран-партнеров нашего государства. Владимир поехал с делегацией от Украины на встрече в Германию.

Запланированы встречи с политиками-чиновниками ФРГ – для политической поддержки Украины, экономической, гуманитарной и военной помощи нашему государству», – написал Виталий Кличко.

Напомним, что самые титулованные братья в истории бокса Виталий и Владимир Кличко попали на обложку польского издания журнала Newsweek.

Читайте также:

"Ты для меня, как мать для сына": Усик написал патриотическую песню об Украине (видео)

Предатель Тимощук попал в ДТП по дороге на тренировку российского клуба

Один из лучших вратарей сезона Серии А приютил дома беженцев из Украины (фото)