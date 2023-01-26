"Поможет западным танкам на фронте": Резников сообщил о серийном производстве САУ "Богдана"

Министр обороны Алексей Резников опубликовал свое фото в самоходной артиллерийской установке "Богдана" украинского производства и сообщил, что переданные Западом танки на фронте будет поддерживать украинская артиллерия. Новые артсистемы Минобороны профинансировали еще весной 2022 года.

Об этом министр обороны написал в Facebook.

Сегодня днем Резников сообщил, что 25 января было много положительных и долгожданных новостей от западных партнеров, "но есть новости, которые радуют не меньше".

Позже министр решил раскрыть интригу.

"На фото – техника украинского производства. Минобороны не афишировало это, но весь прошлый год мы не прекращали закупки ВВТ у отечественных производителей. Там, где было возможно, в рамках компетенции способствовали развертыванию в новых локациях и увеличению мощностей. Так же в прошлом году после критического" периода, когда значительный объем ресурсов направлялся на импорт необходимого для обороны, Минобороны подготовило переход, чтобы в 2023 году максимальный объем средств был направлен украинским производителям. Это касается всех компонентов – от формы, обуви, бронежилеты и БПЛА до тяжелого оружия и боеприпасов", - написал он.

Резников объяснил, что на фото – украинская САУ "Богдана" калибра 155-мм. Он отметил, что одна такая артсистема успешно прошла испытания на поле боя. "Новые артсистемы Минобороны профинансировали еще весной 2022 года. Танки западного производства, которые поступят через несколько месяцев, на фронте будет поддерживать украинская — во всех пониманиях этого слова — артиллерия", — пишет министр.

Резников напомнил, что уже озвучивал свой подход: "Украина должна быть максимально независима во всех компонентах обеспечения обороны, где это возможно. Это делает нашу страну желанным партнером, усиливает наши позиции. Именно поэтому Минобороны будет наращивать усилия в контексте стимулирования украинских производителей".

"Вскоре представим первые результаты нашего движения относительно БПЛА", — анонсировал министр.

Напомним, накануне Германия разрешила реэкспорт своих танков Украине и заявила, что передаст свою бронетехнику. Также президент США Джо Байден сообщил, что Украина получит 31 танк Abrams. Украина также получит и танки Challenger от Великобритании.

Мусиенко о новой атаке по Украине, ситуации на фронте, танках Abrams и Leopard

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