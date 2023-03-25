Понесла потери во время бессмысленных штурмов: элитная 155-я бригада РФ уничтожена и восстановлена восемь раз

Эта бригада понесла большие потери во время боев за Угледар.

ВСУ уничтожали 155-ю бригаду морской пехоты ВС РФ 8 раз, однако командование ее все время возобновляло.

Об этом заявили аналитики Института изучения войны (ISW).

В отчете говорится, что эта бригада понесла большие потери во время боев за Угледар. Командование оккупантов посылало солдат в лобовые атаки, которые заканчивались провалом практически каждый раз. Поэтому в российском информационном пространстве возросла критика военного руководства.

По словам аналитиков, многие российские военные корреспонденты критикуют командование за бессмысленные атаки на Угледар, заключающиеся в штурме укрепленных позиций. По их мнению, необходимо перерезать пути поставок украинской группировки под Угледаром, однако сделать это у ВС РФ возможностей нет.

Также в Институте изучения войны привели интересную статистику: российская 155-я бригада морской пехоты была уничтожена и восстановлена восемь раз с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Ранее стало известно, что Военно-морские силы ВСУ за неделю сожгли 166 оккупантов, восемь танков, три артиллерийские системы и склад с боеприпасами.

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