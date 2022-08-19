Понесли потери и хаотично отступили: Генштаб о военной обстановке на юге Украины

Россияне на Запорожском направлении обстреливали из ствольной, реактивной артиллерии и танков районы девяти населенных пунктов.

Оккупанты обстреляли районы девяти населенных пунктов на Запорожском направлении. Били орки из ствольной, реактивной артиллерии и танков.

Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ.

Как стало известно, под огнем врага оказались районы населенных пунктов Самойловка, Гуляйполе, Преображенка, Малая Токмачка, Полтавка, Новоселка, Темировка, Железнодорожное и Новоандреевка.

Россияне нанесли авиаудары возле Щербаков, Дорожнянки и Новоселки. Вели активную разведку позиций наших войск БПЛА.

“На Южнобужском направлении враг сосредотачивал усилия на недопущении продвижения наших войск и пополнении потерь. Продолжил обстрелы из танков и артиллерии разных типов вдоль всей линии столкновения. Нанес авиационные удары вблизи Николаевской, Новой Жизни, Первомайской, Белой Криницы и Лозовой. Штурмовыми действиями предпринял попытку прорыва нашей обороны в районе населённого пункта Кирово. С результатами огневого поражения понес потери и хаотично отступил. В целях ведения воздушной разведки активно задействовал БпЛА”, — рассказали в Генштабе ВСУ.

Там также добавили, что в акваториях Черного и Азовского морей корабельная группировка противника продолжает поддерживать действия наземной группировки войск, блокировку гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря и поражение объектов и элементов инфраструктуры в глубине территории Украины.

Напомним, что если Путин решится бомбить центры принятия решений в Украине, получит ответные удары по своим территориям.

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